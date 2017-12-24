В России появилось еще одно громкое коррупционное дело

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Заместителя главы Росимущества Елену Паткину задержали по подозрению в хищении 150 млн рублей со счетов ведомства, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, обвиняемая выводила деньги через подставные фирмы и обналичивались членами преступной группировки, которую она организовала. Также в рамках дела о незаконном хищении, сотрудники МВД арестовали еще двух бухгалтеров государственного агентства – Наталью Нугаеву и Марину Чечеину.

Также газета сообщает, что 22 ноября, в день, когда Паткина уехала в Татарстан, предварительно взяв больничный, сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД провели обыски по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке. Спустя 19 дней чиновница вернулась в Москву из Казани, и была задержана силовиками прямо на Казанском вокзале в Москве.

По данным следствия, задержанная имеет три квартиры, земельный участок и машиноместо, помимо одного банковского счета, на который правоохранители хотят наложить арест.

Сообщается, что обыски проходили в рамках дела об обналичивании, возбужденного против преступной группы, в которую входил бизнесмен Андрей Южаков.

Но глава Росимущества в разговоре с "Коммерсантомъ" заявил, что ему ничего не известно об аресте Паткиной и об уголовном расследовании.

Источник: http://mignews.com/news/disasters/151217_91948_34735.html?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=2645&utm_content=1391109&utm_campaign=1011