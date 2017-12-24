Женщины подвели молодого министра Орешкина

/В России/

В среду, 20 декабря, на лентах информагентств появилось сообщение: глава Минэкономразвития Максим Орешкин отказался комментировать новости о новогоднем корпоративе ведомства.

Накануне, напомним, в прессе появилась информация, что чиновники Минэкономразвития потратили на новогодний корпоратив 10 млн. рублей.

Мероприятие прошло в концертном зале «Крокоус Сити Холл» и сопровождалось танцами, светомузыкой, шампанским и выступлением известного рэпера Баста.

Официально вечеринка называлась «Итоговой конференцией Минэкономразвития». Согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок, ее стоимость составила 9,8 млн. рублей. Источник финансирования —федеральный бюджет.

В зале присутствовали Максим Орешкин, его заместители, руководители подведомственных служб. В ходе мероприятия состоялось вручение премий и концерт. Собравшихся развлекала приглашенная звезда — тот самый рэпер Баста.

Многие сотрудники министерства не удержались и немедленно выложили в соцсети видео с корпоратива, подтверждающее, что отрываются они там по полной. Под этим видео встречаются неожиданные комментарии: «Отмечаете посадку бывшего шефа?».

Кстати, Совет Федерации тоже собирается отметить наступление Нового года фуршетом с шампанским и концертом «Хора Турецкого». Однако, сообщается, что спиртное сенаторы оплатят сами, а ансамбль будет выступать бесплатно.

Владимир Путин еще в 2013 году погрозил чиновникам пальцем, заявив, что негоже проводить новогодние корпоративы за госсчет: хотите отмечать — скидывайтесь! С тех пор даже госкорпорации, славившиеся роскошными вечеринками, старались вести себя скромно и в условиях социальной напряженности доходы явно не выпячивать.

— Конечно, это настоящий пир во время чумы, — говорит Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. — Получается, что ведомство, от которого зависит наше экономическое положение, мало делает для улучшения жизни граждан, зато веселится на гулянках. Это стыдно! К тому же совершенно непонятно, чем они вообще занимаются, никакой реальной программы у них не просматривается. При этом живут они совсем неплохо, у них хорошие оклады, ни в чем себе не отказывают. Они абсолютно неадекватны той тяжелой ситуации, в которой оказалась страна. К тому же, чувствуют, что контроля никакого за ними нет.

Это отражает подход всей верхушки. Несмотря на то, что цена на нефть падает, экономика стагнирует, аппетиты верхнего слоя — через который и проходит подавляющая часть денег — не изменились, не изменился их стиль жизни: как веселились и списывали деньги, так и продолжают. Это народ должен затянуть пояса, а к ним это не относится. Они живут в абсолютном вакууме.

Источник: https://svpressa.ru/society/article/189085/