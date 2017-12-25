Базовый тральщик Балтийского флота стал именным

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В г. Балтийске Калининградской области прошла торжественная церемония переименования номерного базового тральщика БТ-212 соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы в «Новочебоксарск».

Приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Виктора Королева базовому тральщику БТ-212 проекта 12650Э Балтийского флота присвоено наименование города Новочебоксарск Чувашской Республики и приказано именовать базовым тральщиком «Новочебоксарск».

В торжественной церемонии приняли участие представители командования Балтийским флотом, Государственного Совета Чувашской Республики, Новочебоксарского городского Собрания депутатов и администрации города Новочебоксарск, командование и личный состав бригады кораблей ОВР, родственники моряков-балтийцев.

Договорённость о переименовании достигнута между командованием Балтийского флота и администрацией Чувашской Республики в рамках соглашения о шефских связях республики и соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы. Присвоение именного названия послужит дальнейшему развитию шефских связей, повышению уровня военно-патриотического воспитания среди допризывной молодежи, сохранению и приумножению флотских традиций военных моряков. По старой традиции команду для подшефного корабля станут формировать из матросов, призванных из этой республики.

В настоящее время на Балтийском флоте, помимо базового тральщика «Новочебоксарск», есть более 10 боевых кораблей, носящих название городов и республик Российской Федерации.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту