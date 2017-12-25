Эксперт: причина гибели Ту-154 в Сочи – не взрыв, а совокупность факторов

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СК исключил версию взрыва при крушении Ту-154 в районе Сочи 25 декабря 2016 года. Генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik предположил, какие факторы могли привести к крушению.

Все данные, полученные в ходе расследования крушения Ту-154 в районе Сочи, позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна", – сказала она.

Как отметила Петренко, получены заключения по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз. Также завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов.

Петренко сообщила, что следствие по делу, возбужденному по факту катастрофы 25 декабря 2016 года самолета Ту-154 в районе аэропорта города Сочи, продолжается в установленном российским законодательством порядке. Потерпевшими признаны 156 человек. К настоящему времени проводится работа с более 100 свидетелями, в том числе должностными лицами Воздушно-космических сил, а также сотрудниками АО Международный аэропорт "Сочи", отвечавшими за подготовку воздушного судна к полету и управление воздушным движением.

Генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik высказал мнение, что причиной крушения могла быть совокупность нескольких факторов.

"Первое: когда заруливали на взлет, летчики заметили, что самолет перетяжелен, а перетяжеленный Ту-154 ведет себя довольно опасно. Кроме того, самолет взлетал в пять часов утра, воздух был разряженным, и для того, чтобы самолет благополучно взлетел, ему нужно было разогнаться до большей скорости. По сути, самолет взлетел с недостаточной скоростью, поэтому не смог энергично набирать высоту. Следующий фактор: после взлета, на границе перехода от земной поверхности к водной подъемная сила крыла самолета еще дополнительно упала, и для того, чтобы продолжать полет, нужно было набрать еще большую скорость, а летчики взлетали в обычном режиме. К тому же экипаж, скорее всего, был уставшим, поскольку перед этим он совершил многочасовые полеты. Совокупность всех этих факторов и послужило причиной катастрофы", – сказал Виктор Прядка.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Останки людей и обломки лайнера в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 – попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.