«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»

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Эсеры ждут помощи от журналистов в поиске кандидата на следующих выборах президента России.

На заседании президиума Центрального совета «Справедливой России» руководство партии приняло решение обойтись без выдвижения своего кандидата на предстоящих выборах президента страны и поддержать кандидатуру Владимира Путина. Лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что эсеры не собираются разыгрывать «спектакль с заранее известным финалом» (цитата по «Российской газете»), поскольку достойной альтернативы Путину сегодня на политическом поле страны не существует.

Первый заместитель руководителя «СР», депутат Госдумы Михаил Емельянов в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» заверил, что партия не боится проиграть борьбу за голоса «Единой России», которая также поддерживает Владимира Путина на президентских выборах, на следующих парламентских выборах после соответствующего решения.

- Справедливая Россия» остается жестким оппонентом правительству по экономическим вопросам. – говорит Емельянов. – Мы против повышения пенсионного возраста, мы за отмену ЕГЭ, за введение прогрессивной шкалы налогообложения, за доступность бесплатного медицинского обслуживания и образования. Все эти пункты в повестке остаются. Своего избирателя мы не потеряем.

- И все же в адрес эсеров звучат упреки в несамостоятельности. Есть мнение, что партия превращается в филиал «Единой России»

- Это не так. Повторю. Мы жестко оппонируем правительству по социально-экономическим вопросам. А правительство возглавляет лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. По внешней политике сложился национальный консенсус. Путина поддерживает не только наша партия, но и десятки миллионов избирателей. Здесь поддержать Путина не стыдно.

- На какие бонусы рассчитывают в «Справедливой России» за отказ выдвигать своего кандидата?

- Дело не в бонусах. Мы проводим честную политику. Есть политика, а есть политиканство. Вот выдвижение Грудинина (Павел Грудинин - кандидат от КПРФ – прим. ред.) – это чистое политиканство. Многотысячная партия не может найти ни одного кандидата и выдвигает беспартийного председателя колхоза. Или ЛДПР, которая выдвигает Жириновского совершенно без шансов на успех. Участие ради участия – это обман своего избирателя. Они знают, что не победят.

- Считаете ли Вы, что «Справедливой России» не хватает талантливых, прогрессивных политиков?

- Недостаток ярких лидеров испытывает любая политическая партия России. Здесь и ваши журналисты должны их находить и подсвечивать. Если круг тех, кого приглашают на телевидение и освещают в прессе, не будет меняться, то очень трудно яркому человеку заявить о себе. Выращивание лидеров должно стать национальной задачей, а не только задачей отдельных партий.

Помимо эсеров, поддержать Владимира Путина на президентских выборах решили в партии «Гражданская платформа». Председатель политкомитета Рифат Шайхутдиновзаявил, что не собирается выдвигаться, поскольку не хочет поддерживать «политическую клоунаду». Комическим представлением лидер ГП считает выдвижение Ксении Собчак и Алексея Навального. Лидер социал-демократов Сергей Миронов претендовал на пост первого лица страны дважды. Как в 2004, так и в 2012 году он занимал последнее место. Его прошлым результатом стали 3,85% голосов избирателей. На решение эсеров не участвовать в предстоящих выборах уже отреагировали в стане коммунистов. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин написал в своем Telegram-канале, что «Справедливая Россия» оказалась не столько справедливой, сколько единой.

Источник: https://polit.info/379940-spravedlivaya-rossiya-obyasnila-chem-otlichaetsya-ot-edinoi?from=push&utm_source=push