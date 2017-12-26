Астраханская таможня получила два спецавтомобиля для работы мобильных групп

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В Астраханскую таможню поступили два специальных автомобиля – мобильных комплекса на базе «Форд ТРАНЗИТ» - для осуществления работы мобильных групп.

Автомобили оборудованы техническими средствами таможенного контроля, позволяющими проводить осмотр в труднодоступных местах, двумя ноутбуками (один для работы с системой видеонаблюдения, один для работы оператора с различными программными средствами). Автоматизированные рабочие места рассчитаны на четырех человек, имеются четыре радиостанции, четыре видеорегистратора, средства защиты информации, связь, диктофоны, для бесперебойного электропитания предусмотрен электрогенератор, для комфортного пребывания в комплексе есть обогреватели и кондиционер. Для обеспечения видеонаблюдения и осуществления проверочных мероприятий в состав специального оборудования комплекса входит управляемая купольная ip-видеокамера наружного наблюдения, которая устанавливается на треноге вне автомобилей.

Мобильные группы во взаимодействии с должностными лицами Пограничного управления ФСБ России, Россельхознадзора и ГИБДД в местах, приближенных к государственной границе РФ, осуществляют мероприятия, направленные на пресечение ввоза товаров отдельной категории на территорию РФ (выявление перемещения «санкционных» товаров и так называемых «товаров изъятия»), а также иных нарушений таможенного законодательства (перемещение контрафактной продукции, нарушение правил таможенного транзита).

Мобильные комплексы предназначены для выездной работы на транспортных магистралях и будут осуществлять свою деятельность на всей территории региона ответственности Астраханской таможни (Астраханская и Волгоградская области и Республика Калмыкия).

Источник: Пресс-служба Астраханской таможни