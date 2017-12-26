Большой десантный корабль «Орск» включен в состав кораблей постоянной готовности

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Экипаж прошедшего ремонт большого десантного корабля (БДК) «Орск» завершил обязательный цикл подготовки, предусмотренной после выхода корабля из ремонта, и подтвердил необходимый уровень организации корабельной службы при стоянке в базе, а также способность выполнять задачи в море.

«Орск» совместно с подразделением морской пехоты принял участие в тактико-специальном занятии по погрузке и высадке техники и десанта на необорудованное побережье, выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской, воздушной и наземной целям.

По итогам мероприятий боевой подготовки БДК «Орск» включен в состав кораблей постоянной готовности Черноморского флота.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа