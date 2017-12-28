ОНФ добился включения сайгака в Красную книгу России

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Минприроды РФ утвердило новую редакцию Красной книги России, в которую были включены новые списки редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. В том числе в этот перечень был включен и сайгак, на проблему исчезновения которого неоднократно обращали внимание эксперты Общероссийского народного фронта.

По словам эксперта Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, предложение о включении сайгака в Красную книгу России было озвучено экспертами Общероссийского народного фронта на Межрегиональной экологической конференции ОНФ в ЮФО и СКФО, которая прошла в марте 2017 г. в Ростове-на-Дону.

«Известно, что численность сайгаков из года в год снижается. В прикаспийских регионах только за последние 20 лет их численность сократилась до 5 тыс. особей. Это самая настоящая экологическая катастрофа, которую можно сравнить с уничтожением европейского зубра или популяции бизонов в Северной Америке», – отметил Миронов.

По его словам, новая редакция Красной книги поможет защитить многие виды животных и растений, которые за последние годы попали в группу риска.

«Мы рады, что Минприроды РФ прислушалось к нашему мнению и включило сайгака в новую редакцию Красной книги России. В свою очередь мы планируем усилить нашу работу по борьбе с браконьерством, которое является основной причиной резкого сокращения численности сайгаков», – резюмировал Миронов.

Источник: Официальный сайт Общероссийского народного фронта