Полиция Кубани напоминает о бдительности

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При обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать об этом сотрудникам правоохранительных органов

В преддверии новогодних и рождественских праздников полиция Кубани напоминает жителям и гостям Краснодарского края о необходимости быть бдительными и осторожными. В случае обнаружения подозрительных предметов и бесхозных автомобилей просьба незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 (112) или любому полицейскому, несущему службу на данной территории.

Напоминаем, что обнаруженные предметы категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать. Вблизи данных объектов не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране, зафиксируйте время и место обнаружения, примите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от возможно опасной зоны, и дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю