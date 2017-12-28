Танкисты Балтийского флота провели боевые стрельбы на полигоне под Калининградом

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Танковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота провели контрольные стрельбы фугасами по живой силе и бронетехнике условного противника на полигоне Правдинский в Калининградской области.

Стрельбы были выполнены из орудий танков Т-72 штатным 125-мм снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Кроме того, стрельба велась также по воздушным целям из крупнокалиберного пулемета "Утес", установленного на бронемашине.

Средняя дальность до целей составляла около 2000 метров, дистанция ведения огня в движении - 700 метров. Мишени, имитирующие танки и другую бронетехнику условного противника, появлялись всего на 60 секунд, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Поражение целей усложнялось постоянной сменой мишенной обстановки.

При проведении боевых стрельб экипажами бронемашин было израсходовано около 200 танковых снарядов. Также в ходе мероприятий боевой подготовки механики-водители танков Т-72 выполнили упражнения по вождению танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

В стрельбах было задействовано около 400 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту