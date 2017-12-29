Подразделения Балтийского флота отразили атаки условных террористов

/В России/

В Калининградской области состоялась тренировка сил антитеррора Балтийского флота. По замыслу командования флотом условная террористическая группа была обнаружена в одном из районов области. По оперативной информации целью условного противника должны были стать важные инфраструктурные объекты одного из районных центров.

Для противодействия террористам были задействованы специально сформированные подразделения из нескольких частей флота, которые оперативно выдвинулись в заданный район и блокировали неприятеля в лесном массиве. Условные боевики оказали вооруженное сопротивление, предприняв попытку прорыва, которая была отражена огнем групп антитеррора.

В ходе проведения мероприятий на практике были отработаны различные антитеррористические сценарии, проверены оперативные службы и подразделения флота, их укомплектованность, экипировка, оснащение и обеспечение. На одном из флотских полигонов с подразделениями антитеррора были проведены боевые стрельбы из стрелкового оружия.

В данной крупномасштабной тренировке было задействовано около 300 военнослужащих и 30 единиц боевой и специальной техники.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту