Владимир Синяговский: С Новым годом! С новым счастьем!

/В России/

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский направил поздравления в адрес своих избирателей, жителей и гостей Кубани. Ниже мы приводим текст телеграммы.

Уважаемые Кубанцы!

Уважаемые избиратели!

От всей души поздравляю Вас с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники несут в себе много семейного тепла и доброты.

Эти волшебные дни объединяют людей вокруг семейных ценностей.

Мы заряжаемся позитивной энергией на весь год.

Подводя итоги уходящего года, хочется всем Вам сказать - спасибо!

Все, чего мы добились, мы сделали вместе!

Пусть наступающий год будет

годом новых возможностей и достижений.

Давайте наполним его яркими событиями и добрыми делами.

В 2018 году нам предстоит сделать правильный выбор.

Определить будущее нашей великой России, будущее наших детей.

В единстве - наша сила!

Искренне желаю Вам, Вашим родным и близким благополучия и стабильности.

Будьте здоровы и счастливы!

Пусть сбудутся Ваши мечты и желания!

Мира и добра Вам и Вашим семьям.