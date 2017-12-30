Владимир Синяговский: С Новым годом! С новым счастьем!
Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский направил поздравления в адрес своих избирателей, жителей и гостей Кубани. Ниже мы приводим текст телеграммы.
Уважаемые Кубанцы!
Уважаемые избиратели!
От всей души поздравляю Вас с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники несут в себе много семейного тепла и доброты.
Эти волшебные дни объединяют людей вокруг семейных ценностей.
Мы заряжаемся позитивной энергией на весь год.
Подводя итоги уходящего года, хочется всем Вам сказать - спасибо!
Все, чего мы добились, мы сделали вместе!
Пусть наступающий год будет
годом новых возможностей и достижений.
Давайте наполним его яркими событиями и добрыми делами.
В 2018 году нам предстоит сделать правильный выбор.
Определить будущее нашей великой России, будущее наших детей.
В единстве - наша сила!
Искренне желаю Вам, Вашим родным и близким благополучия и стабильности.
Будьте здоровы и счастливы!
Пусть сбудутся Ваши мечты и желания!
Мира и добра Вам и Вашим семьям.