НАПАДЕНИЕ НА АКТИВИСТОВ ЭКОВАХТЫ: ПОДРОБНОСТИ И ВЕРСИИ

/В России/

Причиной нападения на экологов могла стать попытка не допустить огласку очередной связанной с первыми лицами страны стройки-объекта на Черноморском побережье.

Поздно вечером 28 декабря в Краснодаре было совершено нападение на группу активистов Экологической Вахты по Северному Кавказу, включая ее руководителя Андрея Рудомаху, который в настоящее время находится в больнице с черепно-мозговой и лицевой травмами. Нападавшие похитили личные вещи активистов, включая документы.

Инцидент произошел около 22.20, когда группа вернулась после проведения общественной экологической инспекции окрестностей села Криница (г. Геленджик), где началось строительство некоего объекта, похожего на винодельческое шато. Это строительство ведется без каких-либо разрешительных документов прямо на территории государственного лесного фонда – притом владельцы «имения» даже не оформили аренду лесного участка.

Учредителем и гендиректором организации, которая занимается стройкой - ООО "Аксис инвестиции", согласно выписке ЕГРЮЛ, является питерский адвокат Алексей Тот , который известен тем, что является деловым партнером одноклассника Владимира Путина - тоже адвоката из Санкт-Петербурга Николая Егорова. Компания занимается "капиталовложениями в уставные капиталы, венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний". Уставной капитал - 10 тысяч рублей. Помимо юридической фирмы, Тоту принадлежит ООО "Апекс Юг" , основной вид деятельности которой - выращивание винограда и купля-продажа земли.

Во время осмотра незаконной стройки имел место конфликт с охранниками, которые требовали удалить отснятый фотоматериал (позже мы подробно расскажем о нашем рейде и о самом VIP -объекте), однако на обратном пути в Краснодар активистов никто не задержал.

Нападение произошло уже в Краснодаре – в районе с частной жилой застройкой. Камера видеонаблюдения на доме, возле которого было совершено нападение зафиксировала появление троих молодых людей в светлых полуспортивных костюмах и трико примерно за полчаса до того, как туда подъехали экологи. Преступники поджидали активистов на углу квартала – когда к дому подъехала машина, они переместились ближе и выжидали удобного момента, стоя на другой стороне улицы.

Ничего не подозревающие пассажиры авто, вышли из машины, не успев забрать оттуда свои вещи и фототехнику, которую использовали на инспекции, как сзади к машине подбежали преступники. У них были баллончики с перцовым газом. Первым «нейтрализовали» Андрея Рудомаху - его ослепили газом, после чего один из нападавших ударами руки и ноги повалил эколога на землю и нанес удар ногой по голове (со стороны лица) уже лежащего человека. Рудомаха потерял сознание и лежал, истекая кровью, пока молодчики «разбирались» с другими участниками экоинспекции.

Виктору Чирикову (водителю автомобиля) нанесли удар ногой в живот и несколько раз обрызгали перцовым газом. Пострадал также журналистка интернет-издания «Свободные медиа» Вера М. (фамилию не сообщаем по ее просьбе) - ее также «обработали» газом. После совершения насильственных действий (все произошло очень быстро - на нападение ушло не более 2 минут), преступники залезли в автомобиль и вытащили и похитили все его содержимое – личные вещи активистов, аппаратуру, документы, а также различное имущество самой Экологической Вахты. Очевидно, что именно эти цели и преследовали напавшие: им, с одной стороны, очевидно, хотелось забрать отснятый материал, а с другой, вероятно, стояла задача максимально сымитировать бытовое ограбление и хулиганство.

На место инцидента была сразу вызвана полиция и «скорая помощь». Андрей Рудомаха был госпитализирован с подозрением на серьезную черепно-мозговую травму и сотрясение мозга (позднее опасения врачей подтвердились – у Рудомахи диагностировали перелом нижней части черепа и ушиб головного мозга). Остальным медики оказали помощь на месте.

На данный момент Андрей Рудомаха находится в больнице, где ему, очевидно, придется провести все новогодние праздники.

Версия о том, что нападавшие были связаны с охраной комплекса, который инспектировали экологи кажется наиболее правдоподобной, но не является единственной. И Экологическая Вахта, и сам Андрей Рудомаха в последнее время занимались рядом скандальных тем. В частности, сам Рудомаха в последнее время расследовал факты деятельности преступной группы среди сотрудников департамента внутренней политики Краснодарского края, которые долгие годы применяли «черные» политтехнологии против местных оппозиционных политиков и общественных активистов, оплачивая подобные «услуги» из некоего административного «общака», в котором при губернаторе Ткачеве вращались десятки миллионов рублей.

Другой темой, которой уже занималась ЭкоВахта, является браконьерская охота с участием высокопоставленных лиц в Геленджике. Как мы уже рассказывали, 9 декабря в районе села Текос в лесном массиве была задержана группа лиц, среди которых оказались начальник Главного управления общественного питания Управления делами президента РФ Болат Закарьянов (известный как один их бывших руководителей ООО «УК «Инвестстрой», на которую записан т.н. «дворец Путина» возле села Прасковеевка), руководитель Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю Роман Молдованов, а также начальник Управления по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Минприроды Краснодарского края Андрей Колосков вместе с двумя своими подчинёнными.

Мы будем настаивать на том, чтобы полиция отработала все возможные версии и проверила всех потенциальных заказчиков расправы и ограбления.

Источник: Экологическая Вахта по Северному Кавказу