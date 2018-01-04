«Аллигаторы», «Крокодилы», «Терминаторы» и «Ночные охотники» будут летать на 20% больше

/В России/

На 20% возрастет количество летно-тактических учений экстремального характера с участием экипажей вертолетов авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае. Как правило, все они будут проведены в горной местности, ночью, в сложных метеорологических условиях.

Вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов.

Планируется, что в 2018 году с экипажами вертолетов авиационного полка ЮВО будет проведено более 30 учений различного масштаба на территории Ростовской области, Ставропольского края, а также республик Северного Кавказа.

В учебных мероприятиях будут задействованы многоцелевые всепогодные боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», ударные вертолеты Ми-24П и Ми-35 «Крокодил».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа