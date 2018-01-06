На нефть можно надеяться?

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Цены на «черное золото» снова рванули вверх, но дождемся ли мы возвращения «сытых нулевых»?

4 января стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже превысила $ 68 за баррель. Накануне Brent подорожала на $ 1,27 — до $ 67,84 за баррель, рекордной отметке с декабря 2014 года.

Как отмечают аналитики, «черное золото» торгуется близко к максимальным отметкам за три года на сигналах очередного сокращения запасов топлива в США. Как сообщил Американский институт нефти (API), запасы нефти в Штатах за последнюю неделю 2017 года сократились на 5 млн. баррелей. Кроме того, как показывает опрос, проведенный агентством Bloomberg, добыча в странах ОПЕК в декабре не изменилась по сравнению с ноябрьским уровнем.

По сообщению Financial Times, нефть дорожает из-за крупнейших с 2009 года протестов в Иране — третьем по величине производителе нефти ОПЕК. Протесты начались из-за сложной экономической ситуации в стране, и продолжаются уже неделю. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, свыше 450 были арестованы за участие в беспорядках. 3 января командующий Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари объявил об «окончании смуты и поражении мятежа» в иранских городах, но закончатся ли на этом протестные акции — вопрос открытый.

Мировому спросу на нефть также поспособствовали слабость доллара и ожидания глобального экономического роста, отмечает Financial Times. Плюс к тому, по мнению издания, на спрос повлияло похолодание в США.

Источник: https://svpressa.ru/economy/article/189914/?ans=1