На Кубани экипажи разведывательно-ударных «Аллигаторов» ЮВО приступили к выполнению пилотирования в сложных метеоусловиях

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Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» авиаполка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, приступили к отработке элементов простого и сложного пилотирования в сложных метеорологических условиях и в темное время суток.

Экипажи боевых вертолетов выполняют висение и развороты в воздухе, полеты в районе специализированного полигона, простой пилотаж в районе аэродрома базирования.

Также пилоты отработают огневую поддержку действий штурмовых отрядов, сопровождение колонн в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Всего до конца текущего года экипажи вертолетов совершат около 5 тыс. полетов, около 30% из которых будут совершены в сложных метеоусловиях.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» является двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» и отличается от предшественника двигателями, а также формой вертолета и оборудованием.

Наличие второго места для оператора вооружения, расширяет функциональность Ка-52 от ударного вертолета до разведывательной и командирской машины, способной выполнять разведку, целеуказание и координацию действий группы вертолетов. Машина способна поражать бронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа