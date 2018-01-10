Россельхознадзор сообщил о мерах по локализации очага заболевания АЧС в Тимашевском районе

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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщает о мероприятиях по недопущению распространения африканской чумы свиней в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что 06.01.2018 года был установлен диагноз АЧС при исследовании 3-х проб патологического материала, отобранного от павших свиней, принадлежащих свиноводческому предприятию ООО «Свинокомплекс «Развильненский».

Диагноз установлен ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» и подтвержден ФГБНУ ФИЦВиМ.

ООО «Свинокомплекс «Развильненский» расположен в 4,5 км от посёлка Индустриальный, поселок расположен в 5 км от г.Тимашевск. В хозяйстве содержится 10950 голов свиней различных половозрастных групп.

06.01.2018 года издано постановление № 1 главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории свиноводческого предприятия ООО «Свинокомплекс «Развильненский» Тимашевского района Краснодарского края», с перечнем ограничительных мероприятий.

Руководитель государственного управления ветеринарии Краснодарского края Р.А.Кривонос 06.01.2018 года обратился в Управление с просьбой принять решение об отчуждении поголовья свиней, в количестве 10950 голов, содержащихся на территории ООО «Свинокомплекс «Развильненский» Тимашевского района.

Управлением незамедлительно принято Решение об отчуждении в соответствии с пунктом 7 Правил отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310.

Определены границы первой и второй угрожаемой зоны. В первой угрожаемой зоне организованы и проводятся мониторинговые подворные обходы с целью уточнения имеющегося свинопоголовья.

С 07.01.2018 специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на свинокомплексе проводится внеплановая выездная проверка.

При анализе документации на отгруженное свинопоголовье, установлено, что с 15.11.2017 года по 03.01.2018 года всё свинополовье направлялось на убой на следующие боенские предприятия Краснодарского края: (ИП Окунев Н.А. (IIIкомпартмент), ИП Бахчоян С.А. (VIкомпартмент), ИП Передерко Д.Н. (IIIкомпартмент) и ООО «Лиза» (Iкомпартмент).

По результатам исследования проб свинины, отобранных на вышеуказанных убойных предприятиях, установлено, что в пробах, отобранных на убойном предприятии ИП Окунева Н.А. выявлено наличие генетического материала возбудителя АЧС.

07.01.2018 года издано постановление № 2 главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории бойни индивидуального предпринимателя Окунева Н.А. Тимашевского района Краснодарского края», с перечнем ограничительных мероприятий.

На 09.01.2018 года в крематоре бойни ИП Окунева Н.А. уничтожено 400 кг свинины. Проводится мойка технологического оборудования.

В очаге заболевания, на 09.01.2018 года проведены следующие организационные мероприятия: определено место для сжигания свинопоголовья; вырыта траншея для сжигания; огорожено место сожжения и захоронения зольного остатка; доставлено средство для убоя отчужденных животных бескровным методом.

На территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, проведено перепахивание проселочных дорог. Выставлено 3 круглосуточных контрольно-пропускных поста, оборудованных дезбарьерами, с круглосуточным дежурством специалистов ветеринарной службы, сотрудников органов внутренних дел и казачества.