Бойцы-акванавты появятся в российской армии

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В российской армии появятся бойцы-акванавты. Минобороны начинает готовить спасателей, способных погружаться на глубину более 400 метров. Первый этап обучения водолазов будет проводиться в Ломоносове, на берегу Финского залива. Второй этап подготовки будет включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ. В ноябре 2017 года российские спасатели побили рекорд погружения на глубину 317 метров в подводной акватории Тихоокеанского флота. Было выполнено два водолазных спуска в условиях длительного пребывания под водой. Суть проекта – создать глубоководные автономные станции с неограниченной командой, рассказал в эфире радио Sputnik военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник Сергей Ченнык.

«Проект освоения глубоководных мест, которых у нас осталось гораздо больше, чем неосвоенного в ближнем космосе, давно беспокоил наших военных. Особенно после трагедии с атомной подводной лодкой «Курск» и нескольких других наших и зарубежных событий, когда недостаток специалистов не позволил вовремя провести спасательные работы. Подготовка этого проекта началась еще в 2014 году, разработку вела компания «Тетис Про». Нам помогли санкции, с которыми столкнулась Российская Федерация: проект приостановили в 2014 году из-за того, что только 20-25% комплектующих были российского производства, остальное нужно было получать из-за рубежа. Последние испытания показали, что Россия может самостоятельно вести подобные работы. Это не подразумевает ныряние в легководолазном снаряжении на запредельную глубину. Такие проблемы, как компрессия-декомпрессия никто не отменял. Суть проекта – создавать глубоководные автономные станции, на которых может работать неограниченная команда, не менее 12 человек, которая сможет организовать беспрерывную посменную работу на том или ином объекте. Сейчас заканчиваются ходовые испытания спасательного судна «Игорь Белоусов», оно станет первой в России, возможно и в мире, подводной станцией для военнослужащих новой специальности акванавты. Наши решили сразу рвануть к запредельному. Отдельное подразделение даст возможность быть максимально независимыми, использовать технические возможности, наличие своего судна. Проект похож на орбитальную станцию, большое обитаемое сооружение на запредельных глубинах. Сейчас ведутся работы по приданию автономности. Взгляды России устремлены в море. В океанских глубинах хранятся залежи природных ископаемых, наши интересы в Северном Ледовитом океане никто не отменял, его нужно защищать и осваивать. Кто быстрее освоит водные глубины, сможет доминировать на океанских просторах. Космос дал толчки науке, подводный мир может дать толчок к военному делу, медицине. Проблему спасения на водах никто не отменял. Служба разворачивается в составе сил спасения, это ведомство, где сосредоточено наибольшее количество опытных специалистов, есть практика», – считает эксперт.