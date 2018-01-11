Россельхознадзор сообщает о мероприятиях в очаге АЧС на предприятии ООО «Свинокомплекс "Развильненский"

/В России/

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщает о мероприятиях, проводимых в рамках ликвидации очага АЧС на территории свиноводческого предприятия ООО «Свинокомплекс «Развильненский» и инфицированного вирусом АЧС объекта на территории бойни индивидуального предпринимателя.

Специалистами Управления продолжается внеплановая проверка ООО «Свинокомплекс «Развильненский».

Функционируют 3 круглосуточных контрольно-пропускных поста (1 на

выезде из эпизоотического очага, 2 и 3 на дорогах, ведущих к внешним границам первой угрожаемой зоны), оборудованные дезинфекционными барьерами. Проведен досмотр 957 единиц автотранспорта, нарушений перевозки подконтрольных грузов не выявлено.

В эпизоотическом очаге подготовлено место для сжигания трупов свиней, подвергаемых бескровному убою. В необходимом объёме заготовлены горючие материалы. Завершено рытье земляной траншеи для захоронения зольного остатка после уничтожения трупов свиней. Проведен бескровный убой 1504 голов свиней в очаге.

Силами 5 рабочих групп продолжается проведение подворных обходов личных подсобных хозяйств граждан, расположенных в первой угрожаемой зоне. Обследовано 1456 подворий. Выявлен факт содержания 8 голов свиней в двух личных подсобных хозяйствах с нарушениями требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. Отобраны пробы крови для проведения лабораторных исследований на АЧС.

На инфицированном объекте индивидуального предпринимателя Окунева Н.А. выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства РФ, выдано предписание об устранении нарушений, составлен протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Продолжается работа по уничтожению методом сожжения в крематоре продукции, находившейся на хранении в холодильных камерах.

По состоянию на 10 января 2018 года уничтожено 1004 кг свинины, проведена дезинфекция территории общей площадью 1000 м2 и 5 единиц технологического оборудования.

Управлением начаты проверки убойных предприятий и объектов розничной торговли свининой, куда направлялась свинина с убойных предприятий, закупивших свиней в ООО «Свинокомплекс «Развильненский» на предмет наличия остатков свинины, полученных от животных из ООО «Свинокомплекс «Развильненский». В рамках данного мероприятии отобрано и направлено для исследования 12 проб.

В очаге проводятся мероприятия в соответствии с действующими «Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС» утв. приказом МСХ Российской Федерации от 31.05.2016 года № 213.