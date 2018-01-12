/В России/

На службу в уголовно-исполнительную систему (следственный изолятор г. Новороссийска) требуются:

Граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет с образованием не ниже полного среднего (11 классов).

Сотрудникам производится выплата:

- пособие на обзаведение имуществом первой необходимости (при заключении первого брака) от 16000 рублей;

- ежегодно выплачивается не менее одной материальной помощи в год в размере от 14000 рублей;

- по итогам года производится выплата годовой премии в размере от 35000 рублей;

Сотрудники пользуются льготами:

- срок службы в следственном изоляторе засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных

условиях – 1 год за 1,5 года (пример: при поступлении на службу в УИС в 20 лет Вы будете иметь право на пенсию в 33 года);

- предоставляются путевки в санаторно-курортные учреждения;

- сотрудники получают медицинскую помощь в медицинских учреждениях Краснодарского края;

- сотрудники обеспечиваются вещевым обмундированием;

-имеют возможность получения высшего образования по очной и заочной формам обучения в учебных заведениях ФСИН России БЕСПЛАТНО (специальности: юриспруденция, психология, тыловое обеспечение, экономическая безопасность, менеджмент);

- при отсутствии собственного жилья предусматривается денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений;

- при отсутствии жилья, сотрудники имеют право на выплату пособия для приобретения недвижимости (из расчета 18 кв.м.

на члена семьи);

- детям сотрудников предоставляется первоочередное право на зачисление в дошкольные образовательные учреждения;

- жизнь и здоровье сотрудников подлежит обязательному государственному страхованию;

Учреждение расположено в центре г. Новороссийска, проезд любым видом транспорта, имеется автостоянка для личного автотранспорта. На территории учреждения функционирует столовая для личного состава, обеспечивающая комплексным питанием по низким ценам. Также на территории имеется спортзал для сотрудников, полностью оборудованный спортивным инвентарем.

Имеются следующие вакантные должности:



Младший инспектор дежурной службы

Заработная плата от 20000 рублей ежемесячно после прохождения стажировки + 14000 рублей материальная помощь (1 раз в год) + 35000 рублей премия по итогам года.

Младший инспектор отдела охраны

График работы: - в дежурной службе: день, ночь, отсыпной, выходной;

- в отделе охраны сутки через трое.

Обращаться в отдел кадров: г. Новороссийск ул. Пархоменко, 33, тел. 8-8617-72-54-63, сот. 8-918-166-90-63

Служба в уголовно-исполнительной системе – это престиж и уверенность в завтрашнем дне!!!