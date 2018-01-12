Вопросы качества обсудят на Всероссийском АлкоКонгрессе

/В России/

6 февраля, на АЛКОКОНГРЕССе, будут рассмотрены различные аспекты качества , в том числе критерии контроля, и озвучены перспективы государственного регулирования этого вопроса

Завершение прошедшего года принесло участникам алкогольного рынка новую волну «борьбы за качество» - Вице-премьер Хлопонин озвучил меры по контролю, в том числе введение новых ГОСТов для коньяков. Инициируются проверки, создаются комитеты. Так, например, был создан новый межотраслевой технический комитет по стандартизации «Спирт этиловый, спиртные напитки и спиртосодержащая продукция» (Приказ Росстандарта от 03.11.2017 № 2343).

Как это повлияет на федеральный и региональный рынок алкоголя, что будет с ГОСТами и стандартами предприятий? Станет ли продукция на полках магазинов более качественной? Как это поможет потребителю разобраться во всем многообразии товаров?

Эти и другие вопросы будут рассмотрены на АлкоКонгрессе, где можно будет получить мнение государственных регуляторов рынка алкоголя, сформулировать и донести мнение отрасли до представителей властей.

*АЛКОКОНГРЕСС, который будет проводиться уже в 13 раз, традиционно является единственной площадкой, на которой собираются ВСЕ представители алкогольного бизнеса. Участников этого непростого рынка объединяют общие проблемы, основная из которых – взаимодействие с законодательной и исполнительной властью.