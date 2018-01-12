Выявлена вспышка африканской чумы свиней в Волгоградской и Белгородской областях

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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея информирует о вспышке африканской чумы свиней в Волгоградской и Белгородской областях.

9 января 2018 года при лабораторных исследованиях патологического материала, отобранного от останков трупа павшего животного, на территории личного подсобного хозяйства Суровикинского района Волгоградской области, выделен вирус АЧС.

Исследования проводились Государственным бюджетным учреждением ВО «Волгоградская областная ветеринарная лаборатория». Для подтверждения диагноза материал направлен во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии (п. Вольгинский Владимирской области).

Также на территории Волгоградской области АЧС выявлено среди диких кабанов. Больных животных обнаружили на территории заповедника «Лещевский», который расположен в Среднеастубинском и Свердловском районах.

В Белгородской области при исследовании материала от дикого кабана выявлен вирус АЧС, животное было добыто в охотничьем хозяйстве «Зеленый Оазис» из Щебекинского и сельхозпредприятии ООО «Мега-Ват».

В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции в соответствии с действующей инструкцией по предупреждению и ликвидации АЧС.

Россельхознадзор обращает внимание граждан и юридических лиц, занятых свиноводством, о необходимости соблюдения правил, направленных на недопущение заноса и распространения АЧС. Берегите свинопоголовье от заражения вирусом АЧС!

Источник: Россельхознадзор