Заступивший на дежурство в Севастополе С-400 защитит Крым, Кубань и мост между ними

/В России/

Заступивший в Севастополе на дежурство зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» защитит не только Крым, но и значительную часть Краснодарского края.

Об этом во время церемонии постановки ЗРК С-400 на боевое дежурство заявил командующий армией, генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, сообщает «Новый Севастополь».

«Этот комплекс имеет расширенные характеристики дальности применения. Даже значительная часть территории Краснодарского края также будет находиться под защитой полка, который заступил сегодня на дежурство», – сказал он, подтвердив, что Крымский мост находится также в зоне действия комплекса.

Севостьянов подчеркнул, что ЗРК С-400 действует во всем диапазоне скоростей и высот вероятного противника.

«На высотах до 30 км, максимальная дальность поражения до 400 км. Система обладает высокой маневренностью — время на развертывание в боевое положение менее 5 минут», — отметил он. Российский комплекс С-400 предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты. Кроме того, «Триумф» может применяться против наземных объектов.

По словам командующего армией, расчеты севастопольского зенитно-ракетного полка в полном составе прошли теоретическое переучивание, освоили новую боевую технику во время стрельб.

Источник: http://forpost-sevastopol.ru/social/item/15308-zastupivshij-na-dezhurstvo-v-sevastopole-s-400-zashchitit-krym-kuban-i-most-mezhdu-nimi