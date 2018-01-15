Более 100 новобранцев спецназа присягнули на верность Отечеству на Кубани

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В соединении специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном на территории Краснодарского края, состоялось торжественное мероприятие, посвященное приведению военнослужащих молодого пополнения к Военной присяге.

Более 100 воинов-спецназовцев, призванные из семи субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, присягнули на верность Отечеству.

На церемонии с напутственным словом к призывникам выступили представители командования части и районной администрации, общественных организаций и духовенства. Молодых солдат традиционно поздравили их родители и друзья, которые имели возможность ознакомиться с условиями военной службы и бытом военнослужащих.

В соединении специального назначения ЮВО военнослужащие проживают в комнатах по 4-6 человек, где имеются умывальники с холодной и горячей водой, оборудованы душевые кабины и спортивные комнаты с тренажерами.

Приглашенным гостям была предоставлена возможность осмотреть современные образцы специальной военной техники, в частности, бронеавтомобили «Тигр-М», «Рысь» и «Тайфун».

В соединение спецназа Южного военного округа отбираются наиболее подготовленные граждане, прошедшие углубленный медицинский осмотр. По результатам первых исследований молодого пополнения, более 40% призывников имеют высшее и среднее профессиональное образование. Около 5% молодых солдат уже обзавелись семьями, а треть из них воспитывают детей. Более 30% молодых солдат выразили желание в дальнейшем продолжить военную службу по контракту.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем на 15%.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа