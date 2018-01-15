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Россиянам может не хватить картофеля

Коллегия Счетной палаты РФ подвела итоги процесса импортозамещения плодово-овощной продукции с 2015 по 2017 год. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016, за последние 10 лет посевная площадь под картофель в хозяйствах населения сократилась в 1,7 раза, а число хозяйств населения уменьшилось с 20,2 до 18,7 млн единиц. По сравнению с 2016 годом самообеспеченность картофелем упала на 7%, с 2015 – на 15%, и находится ниже порогового значения, установленного Доктриной продовольственной безопасности. Отдельной проблемой является нехватка в России картофелехранилищ. На объеме производства картофеля ничего не отражается, боятся нечего, заявила в эфире радио Sputnik доктор экономических наук, директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда.

«Исторически около 80% всего картофеля производилось в хозяйствах населения. Обычно после переписей производства оно сильно корректировалось, перепись точнее устанавливает посевную площадь. Это обычная ситуация. На статистике о валовом сборе такого сокращения не видно. Оперативная статистика за 2017 год свидетельствовала, что валовой сбор картофеля на ноябрь 2016 года составлял около 30 млн. тонн, по официальной статистике 2016 года – 31 млн. тонн. Площади занятия хозяйственной деятельностью скукоживаются, по объему производства этого не видно. Про импортозамещение картофеля говорить смешно – завозится только ранний картофель», – считает эксперт.

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Категория: Новости / В России

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