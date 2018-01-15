Россельхознадзор сообщил о выявлении вспышки африканскойчумы свиней в Курганинском районе Кубани

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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея информирует о вспышке африканской чумы свиней в Курганинском районе на территории ЛПХ.

13.01.2018 при исследовании в ГБУ«Кропоткинская КВЛ» проб патологического материала, отобранного от двух трупов и 4 живых свиней, содержащихся в ЛПХ,выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции в соответствии с действующей инструкцией по предупреждению и ликвидации АЧС. г. Курганинск полностью внесен в первую угрожаемую зону. Проводится подворный обход ЛПХ граждан, пройдено 506 подворий, выявлено 1 свинья – экспертиза крови – отрицательно.

Россельхознадзор обращает внимание граждан и юридических лиц, занятых свиноводством, о необходимости соблюдения правил, направленных на недопущение заноса и распространения АЧС. Берегите свинопоголовье от заражения вирусом АЧС!