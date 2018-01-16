Депутаты предлагают установить льготный тариф страховых взносов для производителей мультфильмов
19 января на пленарном заседании Государственной Думы планируется рассмотреть пакет правительственных законопроектов, направленных на создание условий для развития отечественной анимационной отрасли и повышение ее конкурентоспособности. Документы подготовлены во исполнение поручения Президента России.
Законопроектом № 329222-7 «О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса Российской Федерации» предлагается установить на 2018-2023 годы льготный тариф страховых взносов в размере 14% для российских организаций, занимающихся производством и реализацией анимационной аудиовизуальной продукции (для основной категории плательщиков их размер составляет 30% фонда оплаты труда). Аналогичный пониженный тариф уже установлен для компаний, действующих в сфере информационных технологий.
Как отмечается в пояснительной записке, экономические условия работы в данных отраслях схожи: порядка 80% себестоимости анимации составляют затраты на выплаты физическим лицам, в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Поэтому с учетом длительности срока производства мультфильмов, который составляет от двух до пяти лет, инвестиции в этот сектор практически отсутствуют.
Законопроектом № 329230-7 «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» предусматривается установление для названных организаций льготного тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд России в размере 8% на 2018-2023 годы.
Реализация инициатив позволит отечественным организациям индустрии анимационного кино снизить себестоимость продукции, а также привлечь высококвалифицированных специалистов из смежных областей, например, из отрасли информационных технологий.
Источник: Госдума РФ