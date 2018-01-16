67% россиян планируют принять участие в выборах 18 марта 2018

/В России/

ВЦИОМ запустил специальный исследовательский проект к президентским выборам-2018, результаты которого будут публиковаться на сайте 2018.wciom.ru, в мобильном приложении ВЦИОМ для Android и iOS, на канале Telegram @WCIOMofficial, в официальных аккаунтах в соцсетях VKontakte, Facebook, Twitter, Instagram.

Актуальная информация по выборам: результаты исследований ВЦИОМ по мобилизации населения, интересу и доверию к выборам, социально-демографический портрет избирателя. Эмоциональное восприятие кандидатов, запросы к ним, рейтинги и антирейтинги и др., а также экспертные прогнозы, рынок электоральных прогнозов.

Публикуются данные по опросам «ВЦИОМ-Спутник» (с начала 2018 г. ежедневно опрашивается 1000 человек). Данные на сайте и на других ресурсах обновляются еженедельно.

Рейтинги кандидатов

По последним данным, среди всех опрошенных россиян отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье), готовы 73,8% избирателей, за Павла Грудинина – 7,2%, за Владимира Жириновского – 4,7%, за Ксению Собчак – 1,0%, за Григория Явлинского – 0,6%, за Бориса Титова – 0,3%.

В антирейтинге кандидатов лидирует Ксения Собчак: 89,8% наших сограждан сказали, что не отдадут свой голос за нее. Динамику рейтингов, данные о предпочтениях представителей различных социально-демографических групп можно узнать в разделе https://2018.wciom.ru/index.php?id=1234.

Информированность, мобилизация, интерес к выборам

В начале года информированность граждан о выборах выросла до 85% - такова доля тех, кто знает, что голосование должно пройти в марте 2018 года. Декларируемая явка на данный момент составляет 67% (такова доля россиян, изъявляющих определенную готовность принять участие в выборах президента России в марте 2018 г., - ответ «точно приму»). Интерес к предстоящим выборам выражают 75% опрошенных.

С учетом явки (по ответам тех, кто точно планирует пойти на выборы), показатели в рейтинге кандидатов следующие: по Владимиру Путину – 81,1%, по Павлу Грудинину – 7,6%, по Владимиру Жириновскому – 4,2%, по Ксении Собчак – 0,7%, по Григорию Явлинскому – 0,6%. По Борису Титову – 0,4%. Более детальная информация находится по ссылке https://2018.wciom.ru/index.php?id=1238.

Честность выборов

Почти две трети опрошенных (64%) уверены, что предвыборная борьба между кандидатами проходит честно и открыто. Около трети россиян (34%) считают, что выборы пройдут честно, 46% предполагают незначительные нарушения (которые не окажут влияния на общий итог выборов) и 17% - что результаты будут серьезно искажены. Эти данные, а также оценки легитимности выборов - в разделе https://2018.wciom.ru/index.php?id=1265.

Агитация и коммуникация

Оценивая работу СМИ по освещению избирательной кампании, 68% респондентов сказали, что в целом предоставляемой информации о выборах достаточно. При этом 51% опрошенных не хватает информации о предвыборных программах кандидатов. Еще 61% отметил, что СМИ объективны и беспристрастны в освещении этой темы. Подробнее об этом – https://2018.wciom.ru/index.php?id=1263.

Фон выборов

Общественный запрос к кандидатам со стороны граждан существует в первую очередь по решению проблем низкого уровня заработных плат, МРОТ, прожиточного минимума (23%), низких пенсий (18%), проблем в сфере здравоохранения (17%). Данные по актуальным для россиян темам, уровень протестных настроений - https://2018.wciom.ru/index.php?id=1261.

Рынок электоральных прогнозов

Рынок электоральных прогнозов – это специальный проект ВЦИОМ, где участники могут прогнозировать динамику рейтингов кандидатов. Эту технологию прогнозирования ВЦИОМ впервые запустил перед выборами депутатов Государственной Думы в 2016 году, она показала себя успешной.

Прогнозный рынок работает как любой рынок акций. Каждый участник при регистрации получает некоторую сумму виртуальных денег и некоторое количество акций каждого кандидата. Далее его задача – максимально увеличить свой капитал, предсказывая поведение других участников рынка, проще говоря – купить дешевле и продать дороже. То есть, предсказывать результат выборов не нужно, нужно оценить текущий расклад, предсказать, как он изменится в ближайшей перспективе и увеличивать свой виртуальный капитал, покупая и продавая акции. Можно также делать ставки на уровень явки. Чтобы заработать, нужно совершать сделки регулярно, предсказывая колебания рынка.

Участие в проекте абсолютно бесплатное, попробовать свои силы в прогнозировании может каждый. Подать заявку на регистрацию можно на сайте https://2018.wciom.ru/index.php?id=1268, заполнив короткую анкету для исследовательских целей. Трейдеры, которые сделали самый большой капитал, получат призы. Мы приглашаем к участию всех, кому интересны выборы и их результаты, а также всех, кто следит за политическими событиями и готов их прогнозировать!

Подробнее с результатами исследований можно ознакомиться в презентации.

Индекс информированности показывает, насколько россияне осведомлены о дате предстоящих выборов Президента России. Чем выше значение индекса, тем выше уровень информированности россиян. Индекс строится на основе вопроса «Знаете ли Вы, когда состоятся следующие выборы Президента РФ? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год», и рассчитывается как сумма положительных ответов. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 0 до 100.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в 2017-2018 гг. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки – по 600 респондентов каждый день в 2017 г. и по 1000 человек каждый день в 2018 г. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5% (для выборки объемом 1800 человек) и 1,8% (для выборки объемом 3000 человек). Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.