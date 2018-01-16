На Балтийском флоте началась подготовка к АРМИ-2018

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Военнослужащие Балтийского флота приступили к проведению первых этапов Всеармейских состязаний по профессиональному мастерству в рамках подготовки к Армейским международным играм-2018.

Сразу на четырех полигонах Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, началось проведение первых отборочных этапов конкурсов по профессиональному мастерству «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Отличник войсковой разведки», «Снайперский рубеж», «Мастер артиллерийского огня», «Безопасная среда» и соревнований среди экипажей беспилотных летательных аппаратов.

В рамках отборочных этапов, которые проходят на уровне соединений и воинских частей Балтийского флота, соревнуются экипажи боевых машин пехоты «БМП-2» и танков «Т-72», расчеты беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также войсковые разведчики, снайперы и инженеры. Военнослужащим предстоит продемонстрировать уровень своей профессиональной выучки в индивидуальном и командных зачетах, огневой, тактической, специальной и физической подготовкам.

В общей сложности, в мероприятиях задействовано более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и специальной техники. Состязания будут проводиться в несколько этапов и предусматривают флотские и окружные этапы состязаний.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту