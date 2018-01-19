ВЦИОМ: декларируемая явка на выборах, по данным 11-15 января, составляет 70%

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) продолжает серию публикаций, связанных с избирательной кампанией по выборам Президента в 2018 году.

Декларируемая явка на выборах, по данным 11-15 января 2018 года, составляет 70% (такова доля россиян, изъявляющих определенную готовность принять участие в выборах Президента России в марте, - ответ «точно приму»). Еще 11% заявляют о потенциальной готовности (ответ «скорее приму»). Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 12% опрошенных.

Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, по данным опросов 11-15 января, готовы 73,2% россиян. За Павла Грудинина и Владимира Жириновского могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей (Грудинин сдал позиции, а Жириновский, напротив, поправил свое положение). За Ксению Собчак – 1,2%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Бориса Титова – 0,3%.

Результаты опроса комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Неожиданное выдвижение Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ привело к всплеску внимания к нему. Грудинин легко собрал исторический электорат коммунистов и сходу опередил в рейтинге такого столпа политической сцены, как Владимир Жириновский. Все это стало возможным благодаря широкому запросу на новые лица на левом фланге, законсервировавшемся уже длительное время назад. Сыграла роль и самопрезентация Грудинина как «красного директора», социально ориентированного предпринимателя. Процесс роста рейтинга Грудинина остановился спустя две недели после выдвижения - около 10-11 января. Узнав благодаря СМИ и социальным сетям больше о «коммунисте-миллиардере», избиратели засомневались, действительно ли он - та фигура, которой можно доверять? Как результат, рейтинг Грудинина стал стагнировать, теперь он не опережает Жириновского, а делит с ним второе место».

На сайте о выборах-2018 публикуются эти рейтинги, комментарии экспертов, прогнозы и другие материалы.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11-15 января 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 5000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,4 %. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

До 2018 г. объем выборки – 1800 человек, ошибка выборки не превышает 2,5%.