Вступил в законную силу приговор суда в отношении заместителя главы Лазаревского внутригородского района г. Сочи, совершившего покушение на мошенничество

В ноябре прошлого года приговором Лазаревского районного суда г. Сочи он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ему назначено 3 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года. Назначенное наказание постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что Бердиев, занимая должность заместителя главы Лазаревского внутригородского округа г. Сочи и обладая информацией об участниках электронного аукциона на заключение муниципального контракта на выполнение работ предложил соучастнику преступления Ж. похитить мошенническим путем у участвующего в аукционе ООО «Экогор» имущество.

Согласно разработанному плану мошеннических действий Бердиев должен был склонить заместителя руководителя ООО «Экогор» к выплате денежного вознаграждения в обмен на отказ от участия в аукционе ООО «Сириус», в котором якобы работал Ж., фактически не являющийся сотрудником этого предприятия и не имеющим возможность повлиять на исход аукциона.

За свои незаконные действия осужденный требовал передачи 2 млн рублей через соучастника преступления Ж.

В период с декабря 2016 по 21 февраля 2017 года осужденные незаконно завладели имуществом предприятия, в том числе автомобилем «Газель» на сумму более 350 тыс. рублей, однако их незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Сторона защиты обжаловала приговор в вышестоящую судебную инстанцию и предлагала его отменить ввиду нарушений норм уголовно-­процессуального закона, допущенных в стадии предварительного расследования и в суде.

Однако, судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, согласившись с мнением прокурора апелляционного отдела, оставила приговор суда без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.