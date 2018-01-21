На Кубани уничтожают зараженных свиней

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Ранее в Тимашевском районе была зафиксирована вспышка АЧС. Опасны вирус был выявлен на территория предприятия ООО "Свинокомплекс "Развильненский". Там содержалось свыше 10 тысяч голов. Все животные были убиты бескровным методом и доставлены на специальную площадку для дальнейшего сжигания.

Как сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее, туши павших животных начали сжигать 14 января. Между тем, жители района стали жаловаться, что из-за продуктов горения невозможно выйти на улицу.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, сжигание павших животных - вынужденная мера. Других способов избавить от туш нет.

- Опасаться местным жителям нечего, - сообщили в пресс-службе управления. - Уничтожение павших животных производится в соответствии с ветеринарными правилами.

10 тысяч павших животных будут тлеть еще несколько дней. В соответствии с правилами, все туши необходимо сжечь до зольного остатка.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/agronovosti-yga-rossii/17716-Na-Kubani-unichtozhajut-zarazhennyh-svinej