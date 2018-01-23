Сотрудники УК УФСИН России по Краснодарскому краю отметили годовщину образования специальных подразделений по конвоированию

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В управлении по конвоированию УФСИН России по Краснодарскому краю прошло торжественное мероприятие, посвященное 19-й годовщине со дня его образования.

В день празднования на торжественном построении всего личного состава заместитель начальника УФСИН России по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Владимир Гончаров и начальник управления полковник внутренней службы Ильгар Ахмедов, а так же ветераны службы поздравили личный состав со знаменательной датой, вручили лучшим сотрудникам ведомственные медали и Почетные грамоты.

Этот торжественный день стал памятным для молодых сотрудников УК, недавно принятых на службу. Каждый из них принял присягу, дал клятву служения Родине, ее народу, верности долгу. Троекратное «ура» и государственный гимн России завершили официальную часть мероприятия.

Важнейшими принципами несения конвойной службы являются: строгое соблюдение законности, надёжная охрана конвоируемых лиц, осужденных и взятых под стражу, обеспечение их своевременной доставки к местам назначения.

За прошедшие годы силами личного состава Управления проведена большая работа по совершенствованию служебной деятельности по конвоированию, благоустройству объектов и капитальному ремонту зданий и помещений.

В настоящее время в управлении по конвоированию УФСИН России по Краснодарскому краю проходят службу 5 сотрудников, награжденных государственными наградами.

В преддверии праздника были проведены соревнования между отделами и службами подразделения, которые показали высокую профессиональную подготовку личного состава. Победители были награждены грамотами и подарками.

Источник: пресс-служба управления