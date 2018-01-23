В Новороссийске на полигоне Раевский начались учения ВДВ

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108-й гвардейский Кубанский Казачий ордена Красной звезды десантно-штурмовой полк проводит с 22 по 24 января 2018 года показные ротные тактические учения с личным составом воинской части.

Вчера тактические действия и подготовку к десантированию отрабатывали командиры рот. Сегодня, по погодным условиям, пройдёт десантирование, манёвр в новый район и уничтожение вновь выявленного противника. Десантники выдвинутся ротой в боевом порядке к рубежу и затем перейдут в атаку на переднем крае противника.

В заключительный день учений десантники выйдут на рубеж и отработают огневую стрельбу в наступлении днём. Сообщили в пресс-службе администрации МО Новороссийск.