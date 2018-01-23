На черноморском побережье пограничники обнаружили ящик с зенитными снарядами НАТОвского образца

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Информация о подозрительной находке поступила в пограничное отделение, дислоцированное в курортном поселке Архипо-Осиповка, от местных жителей в один из минувших дней. Предположительно на берег его выбросило штормом.

Пограничный наряд выдвинулся в указанный район и обнаружил четыре 40 миллиметровых зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors. Несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, его содержимое оказалось в боеспособном состоянии.

Данные о найденных боеприпасах были переданы сотрудникам органов внутренних дел, которые проведут экспертизу и примут по данному факту процессуальное решение.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю