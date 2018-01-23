ТОП-5 схем воровства денег с банковских карт

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В последнее время на Горячую линию Рунета стало поступать все больше жалоб на кардинг — мошеннические действия, связанные с кражей средств с банковских карт. Проследив тенденцию роста обращений, РОЦИТ подготовил перечень самых популярных мошеннических схем, которые используют злоумышленники.

1. Кража банковской карты

Самый банальный способ завладеть вашими деньгами — украсть карту, на которой они хранятся. В этом случае доказать свою непричастность к снятию денег будет крайне сложно. Если деньги снимут с нее тут же, недалеко от места, где у вас ее украли, сделать это будет еще сложнее.

Как себя обезопасить: Не храните банковскую карту и PIN-код от нее вместе! Лучше всего выучить пароль наизусть и никому его не сообщать. При вводе кода в банкомате или при оплате покупок будьте максимально бдительны, поскольку перед тем, как украсть чью-то карту, мошенники часто подглядывают за ее держателем, чтобы получить к ней доступ.

2. Фишинг

Вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники проводят массовые рассылки электронных писем от имени популярных брендов и компаний, в том числе банков. В таких письмах они часто просят получателей перейти по указанной ссылке на сайт (фишинговые сайты всегда выглядят как настоящие и отличить их можно лишь по малозаметной опечатке в адресной строке). Перейдя по ссылке, вас просят ввести или изменить пароли личного кабинета, а в случае с банками - уточнить реквизиты вашей банковской карты. Пользователь, доверяя отправителю, вводит запрашиваемые данные, и сам не ведая того, отдает их прямо в руки мошенникам.

Помимо рассылок электронных писем с ссылками на фиктивные сайты, мошенники начали подделывать аккаунты работников банков в социальных сетях. Злоумышленники тщательно изучают официальные страницы кредитных организаций в социальных сетях, обращая особое внимание на просьбы и жалобы клиентов. Выбрав жертву, с поддельного аккаунта они отправляют сообщение, в котором просят получателя уточнить свои данные банковской карты для решения указанного вопроса.

Как себя обезопасить: Современные браузеры позволяют пользователям видеть надежен ли сайт, который они открывают. Адресная строка безопасного сайта начинается с «https://», а слева от нее изображен закрытый замок зеленого цвета. Также старайтесь не переходить на сторонние сайты через непроверенные ссылки, и уж тем более не вводите там свои персональные данные и реквизиты вашей банковской карты.

3. Вишинг

Распространенный подвид фишинга, в котором мошенники, вместо фишинговых сайтов используют телефоны для осуществления звонков от автоинформатора. То есть, когда вы принимаете звонок с вами говорит автоответчик, который сообщает вам, что с вашей банковской картой производятся мошеннические действия, и вам необходимо немедленно перезвонить по указанному номеру. Перезванивая на этот номер, пользователи слышат голос оператора, который учтиво просит подтвердить свою личность, а также назвать номер банковской карты. Как только вы назовете последнюю цифру, можете считать, что денег своих вы больше не увидите.

Сегодня набирает популярность еще одна форма обмана, при которой злоумышленники звонят своим жертвам с “номеров банков”. Покупая у сотовых операторов виртуальные АТС они оформляют их на одноразовые симкарты. При помощи специального веб-интерфейса номера станций меняются на номера банков, после чего начинается обзвон клиентов кредитных организаций. В ходе разговора мошенники выясняют данные карт, а затем воруют деньги. Ущерб от такой схемы уже превысил 30 млн руб.

Как себя обезопасить: Если вам поступил звонок из банка, обратите внимание на то, обратился ли звонящий к вам по имени и отчеству. Поскольку настоящие банковские работники знают кому и зачем звонят. Также помните, что ни один банк не будет спрашивать у вас реквизиты вашей карты, поэтому никогда не сообщайте их третьим лицам по телефону или по смс.

4. Скримминг

Мошеннический способ считывания данных с карты путем использования специальных технических устройств. Скриммер — это устройство (накладной блок), который прикрепляется к картоприемнику и считывает информацию с магнитной полосы карты. При помощи специальных передатчиков мошенники получают информацию со скримера и на ее основе изготавливают поддельные карты, благодаря которым они будут оплачивать свои покупки за ваш счет — деньги будут списывать с карты оригинала. Чтобы узнать ваш PIN-код мошенники также могут оснастить банкомат накладной клавиатурой, которая носит название «ложный пин-пад». Эта миниатюрная накладка полностью имитирует настоящую клавиатуру, а при нажатии на нее, запоминает набираемые комбинации клавиш.

Как себя обезопасить: При использовании банкомата для совершения денежных операций, обратите особое внимание на его внешний вид: нет ли на нем лишних деталей, подозрительных предметов и т.д. Также выбирайте банкоматы, расположенные на территории банков, оснащенных системами видеонаблюдения.

5. “Неполадки” с банкоматом

Этот вид мошенничества предполагает, что после ввода карты в банкомат вы увидите на экране некое сообщение, например: «Произошла системная ошибка», «Недостаточно средств» и т.д. Человек, забрав карту, направляется искать новый банкомат, но к тому моменту, когда он его найдет, все деньги с карты будут сняты мошенниками, поскольку пока карта находилась внутри банкомата, злоумышленники считали с нее все необходимые данные и опустошили. Неисправность банкомата также часто имитируют с помощью простой клейкой ленты - из-за нее, после снятия наличных, лоток остается пустым. Люди начинают думать, что банкомат неисправен и отходят, чтобы позвонить в техническую службу. Тем временем, шустрый воришка отклеивает ленту и забирает ваши деньги.

Как себя обезопасить: Если при использовании банкомата у вас возникли какие-то проблемы, не обращайтесь за помощью к посторонним. Не отходя от него, позвоните по номеру и ждите, пока к вам не подойдет сотрудник банка или вы получите инструкции о дальнейших действиях.

Чтобы не попасть в руки мошенников, следуйте элементарным правилам безопасности: старайтесь быть максимально внимательными при осуществлении любых банковских операций.

Источник: РОЦИТ