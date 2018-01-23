Кинологи МЧС провели тренировку в природной среде

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Тренировку кинологи проводили в районе Агурского ущелья, отрабатывали поиск пострадавших в условиях каменной осыпи. Всего было задействовано 10 кинологических расчетов: семь от Южного регионального поисково-спасательного отряда и три расчета кинологов-волонтеров.

«Подобные тренировочные выезды мы проводим регулярно, сейчас готовимся к горно-лавинной аттестации. Данная специализация есть уже у 5 наших собак, планируем в этом году аттестовать все кинологические расчеты. Ведь наш рабочий рельеф – горы. Главная сложность для собак при работе в горах - это перепады атмосферного давления, к которым они привыкают со временем, - рассказывает начальник кинологического подразделения Дмитрий Гнездилов. – С поставленными задачами в ходе тренировки расчеты справились на отлично. Всех пострадавших собаки нашли за считанные минуты, уложившись в установленное нормативами время».

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России