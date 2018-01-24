В горах Сочи отметили День снега

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21 января в рамках Всероссийского мероприятия «День снега» на курорте «Горки Город» прошли детские краевые соревнования по горным лыжам и сноуборду. В состязаниях приняли участие около 200 юных спортсменов от 8 до 12 лет из Сочи, Краснодарского края и других регионов России.

Международный День снега празднуется с 2012 года, и соревнования по этому поводу традиционно проводятся во всех горнолыжных регионах страны. На курорте «Горки Город» заезды в честь Дня снега стартовали уже в пятый раз. В этом году спортсмены соревновались на трассах зоны «Цирк-2», на высотах в 2060 метров. Погода также не подвела, снег сыпался как по заказу.

Эдуард Дятлов, начальник отдела сервиса и дополнительных услуг курорта «Горки Город»:

«В зоне «Цирк-2», где мы и проводим наши старты в этом году, идеальные условия для спуска. Дети готовы, экипированы и настроены позитивно, как настоящие спортсмены. Сами соревнования здесь – более зрелищные, и ребята на этих склонах оттачивают свое мастерство. С гордостью скажу, что на нашем курорте с каждым годом катается все больше юных лыжников и сноубордистов. Мероприятие ежегодное, поэтому на следующий год мы также уже планируем соревнования».

Для курорта проведение Дня снега - это возможность помочь развитию детского спорта в России.

Галина Мацнева, заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации г. Сочи:

«Мы очень благодарны руководству курорта «Горки Город», которое всегда предоставляет возможность проводить эти соревнования. Такие старты очень важны, поскольку популяризируют детский спорт, и сегодня всем дается возможность попробовать себя на горнолыжных трассах наравне с профессионалами».

Павел Шинкаренко, тренер спортивной школы:

«Приехали на курорт «Горки Город», потому что здесь отличная погода, снега много, трассы отличные, нам все нравится. Дети с удовольствием сюда едут - и на сборы, и на соревнования».

Источник: www.gorkygorod.ru