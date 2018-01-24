/В России/

На вопрос кому выгоден ФГИС «Меркурий» ответ однозначен - всем, кто готов честно работать в интересах потребителей и самим потребителям! Для этих целей государство ужесточает ветеринарный контроль.

С 1 июля 2018 г. в действие вводится система обязательной электронной ветеринарной сертификации посредством проекта ФГИС «Меркурий».

Данный проект разработан Россельхознадзором РФ и направлен на ужесточение правил оформления ВСД, ради уменьшения количества фальсификаций среди продовольственных товаров. Забота о здоровье граждан - основная задача этого проекта. Жители нашей страны в ближайшем времени по достоинству оценят работу этого проекта.

Выгода государства также заключается в том, что будет проще отследить из какого сырья состоит тот или иной товар на прилавках магазинов. Легче станет контролировать товар на территории России и Единого Таможенного Союза.

В прозрачности транспортировки товара заинтересованы не только государство, но и дистрибьюторы. Новая система работы позволит полностью исключить риск контрафактной продукции в корзинах потребителей. Таким образом, дистрибьюторы, которые в свою очередь являются посредниками между крупными производителями и розничным ритейлом, смогут быть уверены в качестве перевозимых товаров, тем самым не подставлять своё «лицо», в случае чего, из-за недобросовестных производителей. Планируется, что «Меркурий» позволит увеличить скорость товарооборота животноводческих товаров в разы. С 1 июля дистрибьюторы также смогут самостоятельно заниматься погашением ВСД на большинство категорий товаров, не прибегая к помощи государственных ветврачей.

Чтобы сократить время на выписку ВСД рекомендуется прибегнуть к интеграции учетной системы предприятия с ФГИС «Меркурий». Внедрение интеграционного модуля дает возможность совершать активные действия с входящими и исходящими ветеринарными сертификатами на основе уже созданных шаблонов, значительно сокращая при этом трудозатраты.

Прибегнуть к использованию интеграционного модуля будет полезно и производителям продовольственных товаров, поднадзорных Россельхознадзору. Так как полный переход в систему ФГИС «Меркурий» больше всех отразится на них, следует максимально грамотно подойти к организации рабочего процесса на предприятии. Помочь в этом им могут крупные компании-интеграторы: «1С», «АСП», «Визард», «Матрица» и ряд других компаний, являющихся официальными IT-партнерами Россельхознадзора РФ. Тем самым производители смогут избежать проблем перехода на систему «Меркурий» и ощутить только преимущества от него. Данная интеграционная система позволит уйти от ручного дублирования информации в учётной системе, снизит трудозатраты на оформление ВСД, обеспечит удобное хранение данных, ускорит процесс отгрузки товара благодаря ускоренному процессу создания документов, облегчит формирование отчетности на основании актуальных данных. А главное, переход на ФГИС «Меркурий» позволит потребителям покупать качественные продукты и быть уверенными в их происхождении.