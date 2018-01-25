Анапский хлеб – в числе лучших в Южном федеральном округе

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Роскачество провело на Юге России исследование самой популярной разновидности белого хлеба – так называемого «нарезного батона». В исследовании приняла участие продукция 16 торговых марок из Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

Хлеб проверялся на соответствие 48 параметрам качества и безопасности, включая наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, показатели качества муки и потребительские свойства готового продукта. Также эксперты изучили, какие искусственные добавки и заменители применялись при производстве.

Лидером по качеству нарезных батонов в ЮФО стал Краснодарский край: здесь эксперты Роскачества не обнаружили нарушений и серьезных недостатков. По результатам исследования товарами повышенного качества признаны шесть торговых марок нарезных батонов, в том числе произведенные на Анапском хлебокомбинате.

Напомним, что на прошлой неделе на одном из крупнейших предприятий курорта побывал глава Анапы Юрий Поляков, который пообещал коллективу хлебокомбината оказать содействие в расширении рынка сбыта продукции.