/В России/

Анапский хлеб – в числе лучших в Южном федеральном округе

Роскачество провело на Юге России исследование самой популярной разновидности белого хлеба – так называемого «нарезного батона». В исследовании приняла участие продукция 16 торговых марок из Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

Хлеб проверялся на соответствие 48 параметрам качества и безопасности, включая наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, показатели качества муки и потребительские свойства готового продукта. Также эксперты изучили, какие искусственные добавки и заменители применялись при производстве.

Лидером по качеству нарезных батонов в ЮФО стал Краснодарский край: здесь эксперты Роскачества не обнаружили нарушений и серьезных недостатков. По результатам исследования товарами повышенного качества признаны шесть торговых марок нарезных батонов, в том числе произведенные на Анапском хлебокомбинате.

Напомним, что на прошлой неделе на одном из крупнейших предприятий курорта побывал глава Анапы Юрий Поляков, который пообещал коллективу хлебокомбината оказать содействие в расширении рынка сбыта продукции.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Депутаты ЗСК проведут прием граждан в Анапе

Анапский хлеб – в числе лучших в Южном федеральном округе

Россия вводит  сборы за проезд по автодорогам России для автоперевозчиков Эстонии

На Кубани 12 февраля открывается выставка портретов «Лицо Победы»

За сутки на территории Новороссийска зарегистрировано 12 ДТП