Почта России создала Молодежный совет

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26 января состоялось первое заседание Молодежного совета Почты России. 82 молодых специалиста из всех филиалов предприятия впервые встретились в Москве, чтобы обсудить основные направления работы Совета в 2018 году.

Идею создания Молодежного Совета предложил лично генеральный директор Почты России Николай Подгузов. В состав Совета вошли сотрудники отделений связи, обособленных структурных подразделений и аппаратов управлений филиалов.

Средний возраст членов Молодежного совета Почты России – 27 лет, большинство из них проработали на предприятии более трех лет.

Совместно с наставниками по направлениям, которыми стали ведущие руководители Почты России, молодые специалисты провели мозговой штурм для проработки направлений, требующих улучшений по каждому из макрорегионов.

«Наша цель - вывести Почту России на новый уровень развития, сделать ее современным, конкурентоспособным и ответственным предприятием. Мы создали Молодежный Совет для того, чтобы найти и вовлечь в процесс достижения этой цели неравнодушных молодых специалистов, — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов. — Определяя с коллективом наставников направления работы Молодежного Совета, мы сделали упор на возможность решения с его помощью тех производственных задач, которые стоят перед Предприятием в 2018 году».

Молодежный совет будет предлагать и реализовывать проекты по направлениям: привлечение молодых специалистов, профессиональное развитие молодых специалистов, удержание молодых специалистов, почтальон будущего, оптимизация сортировочных процессов на узлах, корпоративное волонтерство, внедрение инноваций на Почте России, молодежные мероприятия, медиаконтент как инструмент продвижения Почты России.

Источник: Пресс-служба ФГУП «Почта России»