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Рыбак поймал щук-мутантов в Иртыше
Рыбак поймал в реке Иртыш гигантских щук. Одна из рыб весила 14 килограмм, пишет "СуперОмск".
Однако рыбака из Омской области больше поразил не вес пойманных рыб, а то, что на их голове были рога.
Видевшие рыб вживую, назвали их драконами. Одна из рыб весила 14 килограмм, другая - 7.
Мужчина не побоялся съесть странных щук, а их головы он высушил и оставил на память.
Аномалии таких странных рыб неизвестны. Недалеко от места рыбалки находится заброшенный Тарский горно-обогатительный комбинат по добыче циркония.
Известно, что некоторые типы циркония радиоактивны и имеют повышенный уровень излучения.
Они могли повлиять на внешний вид щук.