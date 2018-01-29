Фонд «Наше будущее» ищет проекты для инвестирования в 2018 году

/В России/

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» объявляет о старте конкурса «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство – 2018».

Проекты-победители могут рассчитывать на инвестиции в свой проект в размере до 50 млн рублей.

Конкурс «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство» нацелен на успешные проекты в сфере социального предпринимательства, находящиеся в стадии расширения. В развитии таких проектов Фонд участвует собственными средствами. Финансирование проекта победителя осуществляется в форме инвестиции в виде приобретения акций или долей в уставном капитале компании. Минимальный размер инвестиции – 10 млн рублей, максимальный – 50 млн рублей.

«Фонд «Наше будущее» поддерживает развитие социального предпринимательства в России уже 11 лет. За это время проекты, которые решают разные насущные проблемы общества, на наших глазах из идеи выросли в прибыльный бизнес. Таким проектам, которые показали устойчивый социальный эффект и готовы его приумножить, Фонд готов помочь расширить свое дело в форме прямых инвестиций», - прокомментировала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Проект, подающий заявку на конкурс, должен иметь социальную направленность, содержать элемент новизны в подходе к решению социальных проблем и иметь потенциал к тиражированию.

Участвовать в конкурсе могут только юридические лица, организации должны действовать не менее одного года на момент подачи заявки. Доходность проекта, в соответствии с представленным бизнес-планом, должна быть не менее 10% годовых на вложенныйкапитал.

Конкурс проводится на всей территории России – в 85 субъектах Российской Федерации.

Более подробно о конкурсе «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство», условиях участия и регламенте подачи заявок можно узнать на сайте: http://invest.nb-fund.ru/и по телефону горячей линии: 8-800-333-68-78, доб. 2.

Источник: Дирекция общественных связей Фонда «Наше будущее»