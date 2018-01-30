Более 400 юнармейцев приняли участие в мероприятиях начала месячника оборонно-массовой работы в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону во Дворце творчества детей и молодежи состоялось торжественное открытие месячника оборонно-массовой работы. В этом году он проходит в дни празднования юбилейных дат - 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 75-летия разгрома немецких войск в Сталинградской битве и 100-летия образования Вооруженных Сил Российской Федерации.

На открытии мероприятия присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, представители военного комиссариата Ростовской области, администрации города, регионального отделения ДОСААФ России, юнармейцы ростовских школ, лицеев и гимназий, представители детских военно-патриотических клубов города: «Рысь», «Юный летчик», «Сокол», «Юный моряк», «Патриоты Отечества», «Юные суворовцы», рота Почетного караула Поста № 1.

«Сегодняшние юнармейцы — это завтрашние защитники Отечества. Я уверен, наше будущее в надежных руках», — давая старт юнармейскому маршу, сказал руководитель Центра патриотического воспитания и подготовки юнармейцев Дворца творчества детей и молодежи, начальник штаба Ростовского местного отделения «Юнармии» Сергей Игнатов.

В рамках торжественной церемонии открытия прошла выставка «Мы помним тебя, солдат!» и плацконцерт детского духового оркестра. Также присутствующие могли проверить свою меткость в электронном тире.

В ходе проведения месячника, запланированы военно-спортивные соревнования, эстафета патриотических клубов, военно-историческая викторина, фестиваль военной и патриотической песни, уроки мужества и многие другие интересные мероприятия.

Всего в мероприятии приняло участие более 400 юношей детских военно-патриотических клубов Ростова-на-Дону, состоящих во Всероссийском военно-патриотическом общественном движении Юнармия.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа