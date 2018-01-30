Только 31% работников Кубани трудоустроены по специальности

/В России/

Служба исследований HeadHunter опросила работников Краснодарского края, чтобы узнать, трудятся ли они по специальности, приобретенной в высшем или средне-специальном образовательном учреждении.

Как выяснилось, запись в дипломе соответствует записи в трудовой книжке у 31% специалистов, в то время как профессиональная деятельность 40% кубанцев никак не связана с первичным образованием, а 23% трудоустроены в смежной сфере.

Чуть меньше трети работающих жителей края планируют в ближайшие год-два организовать собственный бизнес, 29% рассматривают такую возможность в далекой перспективе.

Вполне объяснимо, что в таких сферах, как «Юриспруденция», «Медицина, фармацевтика» и «Добыча сырья» число специалистов, имеющих профильное образование, значительно превышает их количество в других областях.

Кроме того, по словам респондентов, окончивших ВУЗы, в период своего обучения они, в основном, развили общие интеллектуальные способности (64%), а выпускники средних учебных заведений, наоборот, приобрели необходимые профессиональные навыки (55%). Доля тех, кто совсем ничему не научился за годы студенчества в обоих видах учебных заведений составила 3% и 4% соответственно.

Кстати, довольных своей нынешней работой кубанцев – 44%, число недовольных превышает этот показатель на 1%. Примечательно, что вместе увеличением возраста увеличивается и уровень удовлетворенности рабочим процессом – среди опрошенных в возрасте от 18 до 25 число таких составило 35%, а среди россиян старше 45 лет уже 51%.

Источник: HeadHunter