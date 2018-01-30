23% россиян предпочли бы иметь локальный интернет в пределах нашей страны

/В России/

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме развития интернета в России и мире.

В целом развитие интернета, как мирового пространства, каждый второй россиянин (52%) считает полезным для общества. За создание интернета в границах нескольких государств высказались 13%. Помимо соседей – Белоруссии и Казахстана, одним из главных партнеров России в этом деле считается Китай. Около четверти (23%) предпочли бы иметь локальный интернет в пределах нашей страны.

Предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран-членов БРИКС нашло поддержку 58% наших сограждан (против высказались 29%).

Преимуществами создания отдельного интернета странами БРИКС половине россиян кажется повышение уровня безопасности данных россиян в целом – с этим согласны 49%, лучшая защита от международных хакеров (предотвращение возможных атак) – 49%. С другой стороны, 41% опрошенных опасается ограничения доступа к ресурсам глобального интернета в случае реализации данной инициативы.

Крайне интересен тот факт, что в нашем обществе постепенно происходит переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства: если в 2000 г. почти две трети граждан (64%) полагали, что его развитие полезно для нашего общества, то в 2018 г. таковых стало меньше половины – 46%.

Данные опроса комментирует руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин: «Последние исследования отчетливо говорят о том, что интернет все в большей степени воспринимается россиянами как сфера, оказывающая реальное и вполне ощутимое влияние на повседневную жизнь. Формирование ответственного отношения способствует появлению запроса на внедрение инструментов, гарантирующих национальную безопасность в новом коммуникационном пространстве, но при этом надо видеть, что общие установки россиян связаны с принципами информационной открытости в глобальном мире. Мы не хотим ни от кого закрываться, но хотим иметь гарантии безопасности в своём информационном пространстве».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12-13 января 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Источник: ВЦИОМ