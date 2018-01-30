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Снайперы морской пехоты отрабатывают ведение боя в ночных условиях

В рамках плановых занятий снайперы соединения морской пехоты Балтийского флота отрабатывают специальные задачи в ночных условиях на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.

В ходе занятий военнослужащие совершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп. В целях развития внимания у военнослужащих во время практической стрельбы для снайперов ежедневно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

Практическая часть занятий включает элементы ведения разведки местности и умения быстро ориентироваться на поле боя ночью. Руководителями занятий оцениваются навыки маскировки с применением подручных средств и грамотные действия при подготовке схемы путей отхода.

До конца недели в ходе ночных занятий по огневой подготовке снайпера выполнят более десятка упражнений учебных стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров. В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки принимают участие несколько снайперских подразделений морской пехоты Балтийского флота.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

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Категория: Новости / В России

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