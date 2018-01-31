Выданы первые ипотечные кредиты по государственной программе под 6% для семей с детьми

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В Санкт-Петербурге банк выдал ипотечный кредит семье, в которой 16 января родился второй ребенок. Вместе с рождением дочери молодая семья получила возможность улучшить свои жилищные условия по льготной ипотечной программе со ставкой 6% годовых. Семья купила двухкомнатную квартиру в городе Петергоф Ленинградской области.

В Екатеринбурге семья, в которой 7 января также родился второй ребенок, с помощью государственной программы снизила ставку по действующему ипотечному кредиту с 13,7% до 6%.

В рамках государственной программы заемщики могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке. Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет. По истечении льготного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для других регионов – 3 млн рублей, срок кредита от 3 до 30 лет. В рамках программы заемщики могут использовать материнский капитал, а также воспользоваться опцией «Легкая ипотека» и «Справка о доходах по форме кредитора». Ранее Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.

Источник: Пресс-служба АО «АИЖК»