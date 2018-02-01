НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ ВИКТОР ПЕСТОВ ВСТРЕТИЛСЯ С МИТРОПОЛИТОМ ЕКАТЕРИНОДАРСКИМ И КУБАНСКИМ ИСИДОРОМ

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На встрече присутствовали: советник начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Евгений Полунин; начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Дмитрий Цюпа;помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими, председатель Епархиального отдела по тюремному служению, настоятель Никольского храма г. Краснодара протоиерей Василий Плиска.

Присутствующие обсудили плодотворное сотрудничество учреждений пенитенциарной системы края с Русской православной церковью. Наметили мероприятия, которые будут совместно реализованы в 2018 году. Так,

в ближайшее время, запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве УФСИН России по Краснодарскому краю с Краснодарской Епархией.

На территории ИК-14 Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором будет проведен чин освящения недавно построенного храма-часовни в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Виктор Пестов поблагодарил Главу Кубанской митрополии за теплое отношение, неустанную духовную поддержку, пожелал здоровья и успехов в служении Православной Церкви и жителям региона. Подарил владыке Исидору икону сделанную руками осужденных.

- Во многом, благодаря вашему пастырскому служению, происходит духовное

и нравственное возрождение лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. С вашего благословения в учреждениях УИС края строятся православные храмы, возрождается церковная жизнь, - отметил руководитель Кубанского УФСИН.

2017 году самый крупный в Краснодарском крае грант получил Православный приход Свято-Екатерининского кафедрального собора г. Краснодара. Деньги будут потрачены на реализацию проекта «Спорт для заключенных». При сотрудничестве с УИС края на территории ИК-9 г. Хадыженска построят православный физкультурный клуб для осужденных. Активно прорабатывается вопрос о создании храма на территории женской исправительной колонии №3.

В настоящее время, практически во всех учреждениях УИС края, действуют православные храмы и созданы духовные библиотеки. Православная община осужденных составляет шесть тысяч человек и ее численность постоянно растет. В православных храмах колоний и следственных изоляторов регулярно проводятся церковные службы и религиозные обряды.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю