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В автомобильном пункте пропуска «Адлер» пограничники задержали ранее судимого россиянина с поддельным паспортом.

Предполагаемый преступник пояснил, что приобрел искусно подделанный документ на чужие установочные данные якобы на одной из станций московского метрополитена всего за 15 тысяч рублей. Причина, по которой он решил поменять паспорт – многочисленные долги по кредитным обязательствам.

Однако попытка переписать свою кредитную историю, используя замену документов, привела 53-летнего мужчину к более серьезным последствиям. При его оформлении на выезд в республику Абхазия сотрудник пограничного контроля выявил в предъявленном документе несоответствие установленному образцу. Мужчину задержали.

В рамках мероприятий по установлению личности задержанного была проведена дактилоскопическая проверка. Выяснилось, что данные отпечатки пальцев принадлежат мужчине, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершенное преступление, предусмотренное ч.2. ст.264 УК РФ.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 322 УК РФ. Следственные действия продолжаются.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю